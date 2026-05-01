« Au Mali, l’objectif des djihadistes n’est pas de prendre Bamako, mais de changer les personnes au pouvoir »





Source : Lancée le 25 avril, l’offensive du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans, affilié à Al-Qaida, menace la capitale malienne, où un blocus des routes a été décrété. L’analyste Jean-Hervé Jezequel détaille, dans un entretien au « Monde », les objectifs des djihadistes.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/01/...