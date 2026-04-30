« Dans de nombreux pays d’Afrique, les personnes LGBTQIA+ et les organisations communautaires luttent perpétuellement pour leur survie »





Source : Sur le continent africain, les personnes homosexuelles ou transgenres sont régulièrement prises pour cible, alerte, dans une tribune au « Monde », Michael Bruce, directeur de l’ONG Pride Centre, qui appelle la communauté internationale à apporter un soutien humain, politique et financier aux victimes et aux associations qui les accompagnent.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/04/30/da...