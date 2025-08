« Depuis que je suis maman, je veux une routine plus simple » : Hailey Bieber dévoile ses étapes beauté indispensables

Hailey Bieber a redéfini les codes esthétiques de la décennie. À seulement 28 ans, la mannequin et entrepreneure américaine est devenue la muse moderne d'une génération obsédée par le " clean look ", les glow minimalistes et les gestes skincare ultr...