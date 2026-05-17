« En voyant cette mer, on avait crié : “Paradis !” » Avec la guerre en Iran, les Chagossiens voient s’évanouir le rêve d’un retour sur leurs îles





Source : Les habitants des îles Chagos, déplacés de force par le colonisateur britannique, il y a soixante ans, espéraient pouvoir y revenir avec la restitution attendue de l’archipel à Maurice. Mais la base militaire américaine installée sur l’atoll principal, Diego Garcia, joue un rôle pivot au cœur de l’océan Indien.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/17/...