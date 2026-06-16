« L’Afrique et le G7 ont tout à gagner à s’associer pour la transition verte, car aucun des deux blocs ne peut, seul, construire une résilience climatique »





Source : La députée kényane Umulkher Harun Mohamed et la représentante spéciale de l’ONU pour l’énergie durable, Damilola Ogunbiyi, appellent, dans une tribune au « Monde », les pays du G7 à s’associer au dynamisme de la jeunesse africaine pour mieux exploiter le potentiel du continent et dynamiser la transition écologique.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/16/l-...