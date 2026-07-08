« La chute de Mogadiscio est une hypothèse probable » : en Somalie, la mission de paix de l’Union africaine en péril après la fin annoncée du financement américain
Ibrahima Ndiaye
Les Etats-Unis ont l’intention de se désengager du Bureau de soutien de l’ONU à Mogadiscio, qui appuie logistiquement la force de l’Union africaine. Un coup dur pour la présidence somalienne, confrontée aux assauts des djihadistes chabab.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/08/...
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