« La politique migratoire européenne transforme les pays du sud de la Méditerranée en garde-frontières »

Le Partenariat stratégique global signé entre Tunis et Bruxelles risque de déstabiliser un peu plus la société tunisienne, s’inquiètent des chercheurs tunisiens, français et allemands.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/16/...