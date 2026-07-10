« La recherche de la vérité sur le sort de Foniké Menguè et Billo Bah devrait être une priorité du dialogue entre la France et la Guinée »
Ibrahima Ndiaye
Deux ans après l’enlèvement de deux personnalités de la société civile guinéenne, Clément Boursin, responsable Afrique de l’ACAT-France, s’interroge, dans une tribune au « Monde », au sujet de l’attitude de Paris, qui normalise ses relations avec la junte guinéenne au mépris de ses engagements en faveur des droits humains.
Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/07/10/la...
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