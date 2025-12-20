« Le Rwanda considère l’est de la RDC comme une région qu’il doit contrôler »





Source : Principal soutien du Mouvement du 23 mars qui s’est emparé, le 10 décembre, de la ville congolaise d’Uvira, le Rwanda fait face à la pression des Etats-Unis, irrités de voir l’accord de paix parrainé par Donald Trump foulé aux pieds, rappelle le chercheur Jason K. Stearns, dans une tribune au « Monde ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/12/20/...