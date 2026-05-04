« Le drame du Mali interroge directement les échecs de l’armée française au Sahel »





Source : Le vacillement de l’armée malienne face aux djihadistes révèle un impensé de l’opération « Barkhane », à savoir l’inefficacité des coopérations militaires de la France avec des armées africaines, estime, dans une tribune au « Monde », le politiste Marc-Antoine Pérouse de Montclos, spécialiste de la région.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/05/04/le...