« Le risque, c’est qu’après des années de progrès, les usagers retournent à l’héroïne » : au Sénégal, la lutte contre les drogues se heurte à la baisse de l’aide internationale
Ibrahima Ndiaye
Depuis début 2025, le Fonds mondial fait face au désengagement de ses principaux contributeurs. Des financements en baisse qui ont des conséquences directes sur les consommateurs de drogues sénégalais, tandis que les actions de prévention et les prises en charge médicales s’amenuisent.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/10/...
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