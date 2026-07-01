« Les étrangers dehors ! » : en Afrique du Sud, les mouvements xénophobes réussissent leur démonstration de force
Ibrahima Ndiaye
Mardi 30 juin, des manifestations contre les étrangers en situation irrégulière à l’appel du mouvement March and March se sont tenues dans les grandes villes. Des violences étaient redoutées, mais la journée s’est globalement déroulée dans le calme.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/01/...
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