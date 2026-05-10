« Nombre de pays africains estiment qu’ils ne devraient pas avoir à choisir entre le financement de leur développement et la lutte climatique »





Source : Des bailleurs internationaux réfléchissent à la nécessité de flécher les financements vers les pays les plus fragiles et les secteurs jugés les moins rentables, comme l’adaptation au dérèglement climatique, explique, dans un entretien au « Monde », Elise Dufief, de l’Institut du développement durable et des relations internationales.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...