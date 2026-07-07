« Nous demandons aux autorités tunisiennes d’assurer la protection de toutes les personnes migrantes présentes sur le territoire »
Ibrahima Ndiaye
Un collectif rassemblant des intellectuels, des militants des droits humains et des responsables politiques tunisiens dénonce, dans une tribune au « Monde », la banalisation des violences racistes et sexistes à l’encontre des migrants en Tunisie.
Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/07/07/no...
Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/07/07/no...