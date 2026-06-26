« Nous n’allons plus tenir très longtemps » : au Soudan, les habitants d’El-Obeid, assiégée par les paramilitaires, craignent un nouveau massacre





Source : La ville du centre du Soudan est en ligne de mire des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée régulière. Privés d’électricité, de carburant et d’eau potable, ses habitants craignent qu’un assaut imminent soit lancé.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/26/...