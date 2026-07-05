« Si on m’attrape, c’est la fin pour moi » : au Sénégal, l’effroi quotidien des homosexuels sous le coup de la répression
Ibrahima Ndiaye
Alors qu’en mars, une loi a durci les peines encourues pour relations homosexuelles, les Sénégalais LGBT+ vivent dans la peur. Sous le couvert de l’anonymat, plusieurs d’entre eux témoignent d’un quotidien très incertain, marqué par l’angoisse de l’arrestation.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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