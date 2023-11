« Tchicaya U Tam’si, vie et œuvre d’un maudit » : le parcours d’un talent oublié des lettres congolaises

LE LIVRE DE LA SEMAINE. Ecrit d’une plume érudite et alerte, l’essai du critique littéraire Boniface Mongo-Mboussa fait résonner l’œuvre et la trajectoire du poète, romancier et dramaturge dans le contexte de l’effervescence des années 1960 à 1980.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/26/...