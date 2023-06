« Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde », premier récit de Stève Wilifrid Mounguengui troublé de larmes

LE LIVRE DE LA SEMAINE. Entre deuil et exil, le jeune écrivain franco-gabonais raconte son amour des mots et de la littérature qui l’ont construit et porté au-delà de lui-même.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/11/...