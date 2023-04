« Une magie ordinaire » : Kossi Efoui prolonge le chant de la mère

L’auteur et metteur en scène dilate le temps entre Avignon et la terre rouge du Togo, et tombe en hypnose, dans un espace-temps où sa mère vit encore.Source : https://www.lemonde.fr/livres/article/2023/04/06/u...