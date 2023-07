« Une nouvelle normalité » : la faim dans le monde se maintient à un niveau très élevé

Selon les Nations unies, 9,2 % de la population mondiale souffre de faim chronique, bien plus qu’avant la pandémie de Covid-19. Si des progrès ont été enregistrés en Asie et en Amérique latine, la situation se dégrade fortement au Moyen-Orient, dans les Caraïbes et en Afrique.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/07/12/...