🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.
🟠 Avant même d’être un symbole politique, c’est d’abord une histoire économique française qui se termine.
🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.
Derrière cette information, il y a surtout une réalité que connaissent de nombreuses PME françaises : hausse des coûts, concurrence internationale, difficultés de financement, pression sur l’industrie et l’artisanat.
Une entreprise peut bénéficier d’une forte visibilité médiatique et pourtant ne pas réussir à surmonter les défis économiques du moment.
Cette fermeture pose une question plus large : comment préserver nos savoir-faire et renforcer la compétitivité de nos entreprises dans un monde où la concurrence est toujours plus forte ?
🏭 Réindustrialisation, innovation, simplification administrative, baisse des charges : les solutions existent, mais le défi reste immense.
💬 Selon vous, quelle devrait être la priorité pour soutenir les entreprises françaises ?
👍 Réduire les charges et les contraintes administratives
❤️ Mieux protéger le Made in France face à la concurrence internationale
#Industrie #MadeInFrance #Entreprises #PME #Economie #France #Emploi #Réindustrialisation #DébatPublic 🇫🇷
🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.
Derrière cette information, il y a surtout une réalité que connaissent de nombreuses PME françaises : hausse des coûts, concurrence internationale, difficultés de financement, pression sur l’industrie et l’artisanat.
Une entreprise peut bénéficier d’une forte visibilité médiatique et pourtant ne pas réussir à surmonter les défis économiques du moment.
Cette fermeture pose une question plus large : comment préserver nos savoir-faire et renforcer la compétitivité de nos entreprises dans un monde où la concurrence est toujours plus forte ?
🏭 Réindustrialisation, innovation, simplification administrative, baisse des charges : les solutions existent, mais le défi reste immense.
💬 Selon vous, quelle devrait être la priorité pour soutenir les entreprises françaises ?
👍 Réduire les charges et les contraintes administratives
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