Faire Ensemble
Faire Ensemble
🌏 Les tensions autour de Taïwan reviennent au cœur de la rivalité entre Washington et Pékin.

De retour de Chine après sa rencontre avec Xi Jinping, Donald Trump a mis en garde Taïwan contre toute idée d’indépendance, dans une déclaration qui fait déjà réagir sur la scène internationale.

🇨🇳 Pékin considère toujours Taïwan comme une province chinoise, tandis que les États-Unis maintiennent une position stratégique ambiguë sur le sujet.

👉 Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, où chaque déclaration peut avoir des conséquences diplomatiques majeures.

🌍 Le dossier taïwanais reste l’un des points les plus sensibles des relations sino-américaines.

#Trump #Taïwan #Chine #ÉtatsUnis #XiJinping #Géopolitique #International #FaireEnsemble


👉👉👉Pour en savoir plus


Version : Mobile / Web