🌏 Les tensions autour de Taïwan reviennent au cœur de la rivalité entre Washington et Pékin.





🇨🇳 Pékin considère toujours Taïwan comme une province chinoise, tandis que les États-Unis maintiennent une position stratégique ambiguë sur le sujet.



👉 Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, où chaque déclaration peut avoir des conséquences diplomatiques majeures.



🌍 Le dossier taïwanais reste l’un des points les plus sensibles des relations sino-américaines.



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👉👉👉 De retour de Chine après sa rencontre avec Xi Jinping, Donald Trump a mis en garde Taïwan contre toute idée d’indépendance, dans une déclaration qui fait déjà réagir sur la scène internationale.🇨🇳 Pékin considère toujours Taïwan comme une province chinoise, tandis que les États-Unis maintiennent une position stratégique ambiguë sur le sujet.👉 Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, où chaque déclaration peut avoir des conséquences diplomatiques majeures.🌍 Le dossier taïwanais reste l’un des points les plus sensibles des relations sino-américaines.#Trump #Taïwan #Chine #ÉtatsUnis #XiJinping #Géopolitique #International #FaireEnsemble👉👉👉 Pour en savoir plus