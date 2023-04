10 couleurs auxquelles on ne pense jamais pour sublimer un look

Oui, on l'avoue, on a tendance à toujours sortir les mêmes vêtements de notre penderie et pire encore, les mêmes couleurs. C'est un problème auquel on ne s'attaque jamais, par flemme principalement, mais qui nous fait tourner en rond mine de rien. Et...