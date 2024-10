10 ingrédients riches pour un soin des lèvres maison nourrissant

En hiver (et pas que), la fine peau de nos lèvres peut être fragilisée par les agressions extérieures, notamment le vent et le froid. Résultat ? Sècheresse, gerçures voire microfissures et encore peaux mortes apparaissent. En bref, on a vite les lèvr...