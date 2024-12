10 make-up faciles à réaliser pour les fêtes de fin d’année

Les vacances de fin d'année approchent à grands pas, tout comme Noël et le Nouvel An. Et comme chaque année pour les fêtes, les mêmes questions nous reviennent : quelle tenue de soirée ? Quelle coiffure de réveillon ? Ou encore quel maquillage pour N...