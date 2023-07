10 pièces mode oubliées qu'il faudra revisiter cet été

L'imprimé PROVENÇAL Imprimé Provençal © Presse C'est le motif qui sent bon les cigales et les olives. Ce sont les jupes que portait notre maman, il y a trente ans. Et le cabas qui a fait le beau au bras de Lady Diana. Remis à la mode par l...