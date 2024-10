"100 idées pour dépenser moins et vivre mieux" de Julian Bugier : un guide "pour consommer plus intelligemment et aussi rencontrer les autres"





Source : Julian Bugier, présentateur du 13 h de France 2 depuis bientôt quatre ans, publie un guide très instructif pour réaliser des économies, consommer responsable et aussi recréer du lien. Une compilation d’une chronique qu’il a instaurée dans son JT.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medi...