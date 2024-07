14-Juillet: la Patrouille de France clôt le défilé

Le défilé du 14-Juillet se tient cette année avenue Foch et non sur les Champs-Élysées, en raison des Jeux olympiques. Une double thématique est au programme: "l'olympisme et les armées" et les 80 ans de la Libération de la France.Source : https://www.bfmtv.com/politique/14-juillet-la-patr...