1er-Mai: "On veut assouplir et on dit, on est ok", explique Sabrina Roubache, ministre déléguée à l'Apprentissage

Le gouvernement fera des propositions "de court et moyen terme" pour les commerçants de proximité, qui souhaitent employer du personnel le 1er-mai, et les professions concernées seront reçues "à Matignon dès cette semaine", a déclaré ce lundi 13 avril au soir le Premier ministre Sébastien Lecornu.https://www.bfmtv.com/politique/video-1er-mai-on-v...