1er-Mai: les manifestations ont rassemblé plus de 300.000 personnes selon la CGT, 158.000 d'après la police

De nombreux cortèges sont attendus toute la journée, de Paris à Marseille en passant par Bordeaux ou Lille, pour les traditionnelles manifestations du 1er-Mai. Le gouvernement a promis de la souplesse pour l'ouverture cette année des boulangeries et des fleuristes artisanaux. Mais sans texte de loi, le flou juridique demeure.https://www.bfmtv.com/politique/direct-manifestati...