20 chaussures de soirée pour faire la fête

Quelles chaussures va-t-on porter pour faire la fête ? Telle est la question que l'on se pose chaque année avant Noël et le nouvel an, période des apéros entre amis et célébrations en famille. La basket, c'est cool (et on adore) mais pour certaines o...Source : https://www.elle.fr/Mode/Chaussures/Chaussure-de-s...