2027: Jean-Luc Mélenchon lance officiellement sa campagne avec un premier meeting à Saint-Denis ce dimanche

Jean-Luc Mélenchon lance officiellement sa campagne ce dimanche 7 juin avec un premier meeting à Saint-Denis, ville remporté dès le 1er tour par LFI lors des dernières municipales. Un meeting qui intervient alors que certains sondages donnent le leader insoumis au second tour et que son rival à gauche, Raphaël Glucksmann s'est donné trois mois pour enclencher une dynamique.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...