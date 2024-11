3 façons d’adopter la jupe crayon cet hiver

Le mois de novembre vient tout juste de démarrer, amenant avec lui sa fraîcheur et sa grisaille. Bien que sous ces températures, on ait tendance à opter pour un pantalon ou un jean, ce modèle de jupe vieux de plus de cent ans a tout pour devenir notr...Source : https://www.elle.fr/Mode/Jupes/3-facons-d-adopter-...