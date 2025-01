3 façons de porter le kilt en hiver, sans ressembler à un joueur de cornemuse

Jamais on n'aurait cru que s'habiller comme le roi Charles en déplacement en Écosse pourrait nous séduire. Et pourtant, à écumer les défilés et les collections automne-hiver 2024/2025, il devient évident que le kilt est bel et bien la pièce à surveil...