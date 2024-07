3 signes qui prouvent que vos cheveux vieillissent selon un coiffeur

Progressif et inéluctable, le vieillissement touche l'ensemble de notre corps et de nos organes. Si la peau est la plus exposée, laissant s'installer peu à peu les signes de l'âge tels que les rides et les taches pigmentaires – la chevelure – eh oui,...