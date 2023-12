4 chaussures qui matchent avec une robe à sequins

L'heure est venue de faire un point sur les tenues que l'on va adorer porter autour du sapin durant les fêtes de fin d'année. Qu'il s'agisse de Noël ou du Nouvel An, on est quasiment obligé (pas du tout, on aime juste s'auto-mettre la pression) de se...