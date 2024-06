4 robes qui matchent parfaitement avec des chaussures plates

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse un peu de soleil comme en ce moment, la robe ne nous quitte que très rarement. Bien évidemment, à l'approche de l'été ce sont les modèles plus légers et affriolants qui nous font de l'œil, mais on peut toujour...