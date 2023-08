5 pantalons que l’on a hâte de reporter à la rentrée

Pas de panique, l'été bat toujours son plein. On a toujours l'opportunité de se parer de pantalons en lin, de chemises fleuries et autres sandales à talons. Mais les vacances ont toutes une date d'expiration et, désormais, il va bien falloir penser à...