5 produits pour coiffer son carré façon rétro

Gomme universelle Dans son tube au format généreux, ce gommage doux à base de noyaux d'abricot, coquilles de noix et graines de chia, enrichi en beurre de karité, s'utilise sur le corps, le visage et le cuir chevelu. Ce qui tombe bien, car il sent au...