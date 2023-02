5 tendances de l’hiver dans lesquelles on peut encore investir (car on les portera toujours au printemps)

Vous l'avez sans doute remarqué, les températures s'adoucissent un peu. Plus besoin de s'emmitoufler dans mille et une épaisseurs de manteaux et d'écharpes pour ne pas mourir de froid. Bon, nous ne sommes pas là pour discuter de la pluie et du beau t...