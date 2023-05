6 choses à savoir sur le Met Gala

Qu'est-ce que le Costume Institute ?Fondé en 1937, le Costume Institute renferme plus de trente-cinq mille costumes et accessoires venus du monde entier, du XIVe siècle à aujourd'hui. Après avoir fusionné en 1946 avec le Metropolitan Museum of Art de...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/6-choses-sa...