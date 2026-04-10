A Dakar et à Rabat, Patrice Motsepe tente de refermer la parenthèse de la finale chaotique de la CAN





Source : Mercredi 8 et jeudi 9 avril, le président de la Confédération africaine de football s’est rendu au Sénégal et au Maroc pour tenter de calmer les tensions entre les deux finalistes de la CAN. Sans apporter de réponse claire aux pays, qui revendiquent tous deux la victoire dans le tournoi continental.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/10/...