A Dakar, la nouvelle vague du surf : « C’est devenu un chemin de réussite et une culture »





Source : Au Sénégal, sur la côte dakaroise jalonnée de petits villages et de plages, où l’Atlantique creuse des tubes puissants attirant les surfeurs du monde entier, une nouvelle vague de jeunes champions sénégalais, filles et garçons, ont le feu aux planches. Chaque jour, ils se lancent à l’assaut de l’océan dans une dizaine de spots de ce littoral sauvage et secret.Source : https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2026/04/11...