A Madagascar, portraits d’une jeunesse au cœur battant qui a précipité la chute du président Andry Rajoelina





Source : En 2025, la « gen Z » malgache s’est levée. C’est elle qui a porté la révolte d’octobre, exprimant une colère lucide face aux injustices et aux promesses non tenues. Six mois après les événements, dans une situation toujours fragile, le photographe Bertrand Vandeloise est parti à leur rencontre. Pour « Le Monde », il raconte.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/18/...