A Mayotte, les méthodes de la police aux frontières pour intercepter les embarcations de migrants venus des Comores interrogent





Source : Une intervention nocturne filmée par un policier met en lumière les tensions et les risques liés aux opérations en mer autour de Mayotte. Derrière ces images, policiers et autorités pointent un manque de cadre clair pour agir face à des traversées toujours plus nombreuses.Source : https://www.franceinfo.fr/france/mayotte/a-mayotte...