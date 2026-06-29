A Mongbwalu, épicentre de l’épidémie d’Ebola en RDC, des « morts en cascade » et la terrible angoisse de la contamination





Source : « Le Monde » s’est rendu dans la localité de l’est de la République démocratique du Congo, où l’épidémie liée au virus Ebola s’est déclarée. Face à la multiplication des décès, les structures sanitaires locales et les ONG se retrouvent débordées, pénalisées par le manque de moyens mis en place.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/29/...