"À gauche, effectivement nous avons un problème, il y a beaucoup de candidatures", estime Léa Balage El Mariky, députée EELV de Paris

Ibrahima Ndiaye

D'après un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié ce samedi 11 juillet, Marine Le Pen serait nettement en tête des intentions de vote au premier tour du scrutin, qui se déroulera le 18 avril 2027. Et au second tour, prévu lui le 2 mai, elle serait favorite dans toutes les hypothèses, d'après ce même sondage.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...