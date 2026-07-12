A l’étroit sur l’île Maurice, Arnaud Lagesse, patron du conglomérat IBL, veut profiter de la consommation galopante en Afrique
Ibrahima Ndiaye
Héritier d’une des « grandes familles » mauriciennes d’origine française, le dirigeant a fait doubler de taille son conglomérat, aux 256 filiales, en trois ans. Son pari : sortir de la tranquille République de Maurice pour étendre son empire sur le continent africain.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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