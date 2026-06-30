A la veille des législatives en Algérie, les nouveaux visages de la diaspora en France, confrontés à une « algérophobie » latente
Ibrahima Ndiaye
Les Algériens en France se dotent d’une nouvelle élite, jeune et diplômée, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays. Mieux disposée que ses aînés à l’égard d’Alger, elle peine pourtant à mobiliser pour les élections législatives de jeudi 2 juillet.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/30/...
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