À peine sorti en France, ce parfum à la vanille s’annonce déjà comme un must de la rentrée

Dans son écrin aux lignes élégantes et aux détails d'or, la dernière fragrance féminine signée Burberry est sortie il y a peu en France et bouscule déjà les foules. Incarnée par l'actrice franco-britannique Emma Mackey ("Sex Education", " Barbie"), c...